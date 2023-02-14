الداخلية تضبط 13 بندقية آلية فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (20 متهم " لـ8 منهم معلومات جنائية").
ونجحت الجهود في ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين" لـ4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (620) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات.
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