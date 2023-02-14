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الداخلية تضبط 13 بندقية آلية فى حملات أمنية بأسيوط

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:18 ص
الداخلية تضبط 13 بندقية آلية فى حملات أمنية بأسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى –  طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (20 متهم " لـ8 منهم معلومات جنائية").
 
 
ونجحت الجهود في ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين" لـ4 منهم  معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (620) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات.

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