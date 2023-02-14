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الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الزيتون" 13 مارس المقبل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:25 م
الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الزيتون" 13 مارس المقبل المستشار محمـد حماد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"، لجلسة 13 مارس للحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج. 
 
ووجه للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

خليه الزيتون

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المستشار محمد حماد



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