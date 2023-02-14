الحديقة النباتية النادرة فى أسوان تستقبل 21 ألف سائح من أوروبا وأسيا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة شهدت رواجاً سياحياً كبيراً خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسى، بعد أن استقبلت نحو 21 ألفاً و700 زائراً ما بين مصريين وأجانب خلال فترة قصيرة تصل لنحو 15 يوماً فقط، للاستمتاع بجولة سياحية مميزة داخل واحدة من أندر الحدائق على مستوى العالم.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة سجلت زيارة نحو 6500 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات الدولية العالمية، بجانب زيارة 15 ألفاً و200 زائر مصرى، حرصوا على زيارة الحديقة النباتية خلال فترة أجازة نصف العام والتى تكثر فيها الرحلات إلى مدينة أسوان وصعيد مصر لتميزها بشتاء دافئ وطقس معتدل.

وتابع الدكتور عمرو محمود، أن إدارة الحديقة كانت حريصة على توفير أجواء من البهجة وإدخال السرور على زوار الحديقة سواء من الزائرين المحليين أو السياحة الدولية، وذلك من خلال تقديم عروض فنية لعدد من فرق الفنون الشعبية بمحافظة أسوان والتى تقدم عروض بالفلكلور النوبى والأسوانى المميز وهو ما لاقى ترحيب وتجاوب من الشباب والأطفال وزوار الحديقة بشكل عام.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية واحدة من أبرز المزارات السياحية التى يحرص زوار أسوان والسائحون الأجانب على زيارتها والاستمتاع بما فيها من أنواع نباتات نادرة على مستوى العالم، موضحاً أن الحديقة النباتية فى أسوان تحتوى على 720 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

وأوضح، أن إدارة الحديقة حريصة على نظافة المكان والحفاظ على جماله ورونقه حتى يظهر فى أبهى صوره أمام الجمهور خاصة فى المناسبات، موضحا أن الإدارة حرصت على جمال المكان من خلال قص الأسيجة وتهذيب الأسوار وزراعة الأشجار النادرة بمختلف أنحاء الحديقة ودهان المقاعد والبرجولات وصيانتها بالكامل مع تقليم الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة ودهانها وذلك لتجديد شباب الحديقة من خلال زراعة وترقيع النباتات أيضا، وإضافة الأشكال الجمالية لدخول البهجة على الزائرين خلال أجازة منتصف العام المنقضية وطوال أيام السنة.