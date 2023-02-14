

وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، اللواء علي محمد محمود في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين، مضيفاً أن المليشيات تكبدت خسائر تمثلت في مقتل 10 من عناصرها، مشيرًا إلى أن وحدات أخرى من الجيش أحبطت محاولة المليشيات الهجوم على منطقتي” سبيب وعانولي ” بمحافظة شبيلى السفلى عبر سيارتين مفخختين.