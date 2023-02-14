و أفادت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم إعتقال القيادى سلمان من قبل قوات الفرقة الـ21 للجيش الوطنى أثناء قيادته سيارة بالقرب من منطقة “عمارا”وبحوزته المواد المستخدمة فى صناعة المتفجرات وأدوية.

وتشهد المناطق والمحافظات التابعة لولاية غلمدغ عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول مليشيات الخوارج.