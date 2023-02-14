اعتقل الجيش الصومالى، اليوم الثلاثاء، مسئول المتفجرات لمليشيات الخوارج لمحافظة مدغ سلمان دادير .
و أفادت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم إعتقال القيادى سلمان من قبل قوات الفرقة الـ21 للجيش الوطنى أثناء قيادته سيارة بالقرب من منطقة “عمارا”وبحوزته المواد المستخدمة فى صناعة المتفجرات وأدوية.
وتشهد المناطق والمحافظات التابعة لولاية غلمدغ عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول مليشيات الخوارج.
وكان الجيش الصومالى، تصدى لهجوم إرهابى فاشل شنته عناصر مليشيات مسلحة، في منطقة “أفمدو” بمحافظة جوبا السفلى.
وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، اللواء علي محمد محمود في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين، مضيفاً أن المليشيات تكبدت خسائر تمثلت في مقتل 10 من عناصرها، مشيرًا إلى أن وحدات أخرى من الجيش أحبطت محاولة المليشيات الهجوم على منطقتي” سبيب وعانولي ” بمحافظة شبيلى السفلى عبر سيارتين مفخختين.
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