الجناح المصرى بمعرض ميلانو السياحى الدولى BIT بإيطاليا يشهد إقبالاً كبيراً

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في دولة إيطاليا.

وافتتح الجناح المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي ل لهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، بحضور محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابع لها، وأعضاء القنصلية المصرية في ميلانو، والعديد من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق المصرية المشاركة في المعرض.

وأوضح عمرو القاضي أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات بإلاضافة إلى عرض الاستراتيجية التسويقية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحية المصري وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية والتطوير الذي تشهده للمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فضلا عن تعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية والمغامرات في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ ومرسي مطروح وسيوة و غيرها من المدن السياحية.

وأشار محمد فرج إلى أن الجناح المصري المشارك في المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين والعارضين من مختلف الدول المشاركة. وقد تم عقد اجتماعات مهنية عديدة مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران الناقلة للسياحة الإيطالية إلى مصر، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر، وأن تتضمن البرامح السياحية عدد من الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يستطيع السائح الإيطالي الاستمتاع بها وتنويع تجاربه السياحية خلال زيارته لمصر.

كما تم بحث فرص التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالي من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة وتنظيم الزيارات التعريفية للشركات السياحية الإيطالية لزيارة المقصد السياحي المصري وتعريفهم بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

كما أجرى الرئيس التنفيذي للهيئة العديد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في السياحة لتعريف السائح الإيطالي بالأنماط والمنتجات السياحية وبالمقاصد السياحية المصرية وجاهزيتها لاستقبال السائحين من كافة دول العالم ولاسيما من السائحين الإيطاليين.