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التنمية الصناعية: لدينا 17 مجمعا صناعيا على مستوى مصر بينها 10 فى الصعيد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:05 م
التنمية الصناعية: لدينا 17 مجمعا صناعيا على مستوى مصر بينها 10 فى الصعيد جانب من المداخلة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك نقلة كبيرة في مصر مع الظروف الصعبة الاقتصادية العالمية، مردفا: طرحت هيئة التنمية الصناعية خلال الأربع شهور الماضية 529 قطعة أرض، تعدت 2.25 مليون متر مربع، عبر خريطة استثمارية أون لاين".
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن لدينا 17 مجمعا صناعيا على مستوى مصر، بينها 10 مجمعات صناعية في الصعيد، وهي عبارة عن مصانع صغيرة "متشطبة على التسليم"، لافتا إلى أنها عبارة 5 آلاف مصنع، بينهم أكثر من 2000 في الصعيد.
 
وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن المجمعات منها للإيجار وأخرى للتمليك، المتر بـ 23 جنيها، مردفا: "وهناك 6 شهور مهلة بدون سداد، لتخفيف الأعباء".
 
وتابع المهندس محمد عبد الكريم: "هناك مصانع في سوهاج، ناس استلمت الوحدات واشتغلت تاني يوم"، لافتا إلى أن المجمع مرخص في كل شيء، وهو ما يخدم صغار ومتوسطي الصناعيين المستثمرين، والهدف مساعدة الشباب دون ربحية.
 

التنميه الصناعيه

المصانع

مجمع صناعي

الحياه اليوم



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