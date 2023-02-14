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"التكيف مع التغيرات المناخية والتحول الرقمى" فى مؤتمر تمريض المنصورة اليوم

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:00 ص
"التكيف مع التغيرات المناخية والتحول الرقمى" فى مؤتمر تمريض المنصورة اليوم المؤتمر
الدقهلية - شريف الديب

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تنظم كلية التمريض بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولى الأول للطلاب والرابع محليا، لتمكين طلاب قطاع الرعاية الصحية للتكيف مع التغيرات المناخية تحديات وإمكانيات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمينة محمد رشاد النمر عميد كلية التمريض رئيس المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تأهيل طلاب القطاع الصحى من أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، إعداد كوادر مؤهلة بالفريق الصحى للتعامل مع الأزمات المناخية، نشر الوعى الصحى بين طلاب الجامعات بأدوات ومهارات التكيف مع التغيرات المناخية، الوقوف على جاهزية المجتمع المحلى والدولى للتكيف مع التغيرات المناخية، تقييم التحديات والمخاطر المحلية والدولية تجاه التغيرات المناخية من وجهة نظر الطلاب.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور: أهمية التحول الرقمى والتعليم الهجين فى ظل التغيرات المناخية، التغذية وأنماط الحياة للتأقلم مع التغيرات المناخية، أدوات واستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، إدارة الأزمات المناخية، المخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية، الضغوط والدعم الاجتماعى المرتبط بالتغيرات المناخية.

 

 


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