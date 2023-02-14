التخطيط: الحكومة تقيم عدة مشروعات لطرحها على مستثمري القطاع الخاص

كتبت أسماء أمين

تعمل الحكومة على تقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى أحدث تقرير لها .

وأوضح التقرير، أن الصندوق المصرى السيادي يستهدف جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.

ونوه التقرير عن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، مشيرا إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.