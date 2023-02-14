وكالات

وجهت الأمم المتحدة نداءً، اليوم الثلاثاء، لتقديم نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق ذاته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار الرئيس السورى بشار الأسد بفتح معبرى باب السلام والراعى من تركيا إلى شمال غرب سوريا، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فى الوقت المناسب.