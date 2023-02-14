الأطفال حساسون تجاه تعليقات والديهم.. عبارات توقف عن قولها لطفلك

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون الأبوة والأمومة صعبة حقًا، وستكون هناك لحظات قد تفقد فيها أعصابك أمام أطفالك، وقد تقول بعض الأشياء المؤذية لطفلك، ولن يفيد استخدام الخوف أو التهديد أو الذنب كأسلحة ضد طفلك، ف الأطفال حساسون ولديهم القدرة على الاستجابة لأكثر من مجرد الكلمات، إنهم يفهمون سلوكنا وعواطفنا تجاههم، يمكن أن تستمر الصدمة الناتجة عن التعامل مع الآباء لفترة طويلة، لذا توقف عن قول أشياء مؤذية لهم، في هذا التقرير نقدم بعض الأشياء التي يجب أن تتوقف عن قولها لطفلك، بحسب موقع "Health".

توقف عن قول هذه الأشياء لطفلك

1. انتقاد مظهرهم

الأطفال ضعفاء للغاية ومكشوفون عندما يتعلق الأمر بتعليقات والديهم، لذا فإن انتقاد مظهرهم أو التعليق على ملابسهم أو شعرهم يمكن أن يكون مهينًا للغاية.

2. التقليل من شأنهم

قد يكون من الصعب تصديق ذلك ولكن الأطفال لديهم أيضًا مشاعر معقدة التعليقات السامة التي تقلل من شأنهم أو من مشاعرهم، مثل وصفهم بالغباء ، أو المخيبة للآمال ، أو عديمة القيمة ، أو تجعلهم يشعرون بأنهم غير مجديين، هي أمر غير صحي للغاية بالنسبة لهم.

3. مقارنات غير عادلة

في كثير من الأحيان، لدى الآباء السامون عادة مقارنة طفلهم بطفل آخر إنهم يميلون إلى مقارنة طفلهم بأخ أو ابن عم أو طفل في مدرستهم.

4. لومهم

الآباء في نوبة من الغضب أو الإحباط ، يمكن أن يلوموا الأطفال يتم استخدام تعليقات مثل "لقد ضحيت كثيرًا من أجلك" أو "أنت تجعل حياتي صعبة" لتجعلهم يشعرون بالذنب والمديونية.

5. تقييدهم

للآباء اليد العليا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات تتعلق بحياة أطفالهم إن الاستفادة غير الضرورية من هذا الأمر ، وتقييد الأطفال والتلاعب بهم من خلال التعليقات والإنذارات النهائية مثل "يمكنك فعل هذا أو لا يمكنك القيام بذلك" أمر شديد السمية ، سواء كان ذلك للتعليم أو اللعب أو العمل.

التعليقات السامة يمكن أن تعرقل حياة الطفل بأكملها ويمكن أن يكون لها حتى آثار عاطفية سلبية مثل:

• قلة احترام الذات

• اضطرابات الاكل

• اضطراب تشوه الجسم (مرض عقلي يتضمن تركيزًا هوسًا على عيب محسوس في المظهر)

• قلق

• اكتئاب

على المدى الطويل ، يمكن أن تمنعهم حالات عدم الأمان هذه من عيش حياة صحية أو بناء علاقات صحية. التعليقات السامة والنقد السلبي المستمر من الوالدين بما في ذلك رفض الوالدين يمكن أن يؤدي إلى عقدة الدونية والنقد الذاتي لدى الأطفال والتي يمكن أن تستمر مدى الحياة.