الأرصاد تكشف احتمالية سقوط أمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانا علي مناطق من ( مطروح -الإسكندرية-البحيره- كفر الشيخ)، تكون الأمطار أقل حدة كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى .

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس .

و يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى