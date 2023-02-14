استمرار فعاليات ورشة العمل التدريبية حول الاتجاهات الحديثة في الزراعة

كتبت أسماء نصار

تتواصل لليوم الثانى على التوالى فعاليات ورشة العمل التدريبية حول الاتجاهات الحديثة في الزراعة التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى “CARDNE”.

ويشارك فى الورشة عددًا من الجهات على رأسها: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، المعمل المركزي للزراعة العضوية، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الهندسة الوراثية، المعمل المركزي للنانو تكنولوجي، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وتتضمن ورشة العمل عدداً من المحاور في هذا المجال، يأتي على رأسها: التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية ، التوسع في أنظمة الزراعة العضوية ، مستجدات الصحة النباتية ، فضلاً عن أهم مخرجات مؤتمر المُناخ COP 27 فيما يخص قطاع الزراعة.

ومن ضمن المحاور أيضاً التي تستعرضها ورشة العمل: دور الهندسة الوراثية في زيادة الإنتاج الزراعي، دور الميكنة الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتطبيقات النانو تكنولوجى فى الزراعة، إضافة الى نهج الزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى ونظم الانذار الُمبكر ، والتوسع فى إنتاج المبيدات الحيوية ، كذلك دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى قطاع الإستزراع السمكي وتأثيرها على التغيرات المناخية ، ومشكلة الملوحة وتدهور الأراضي وخريطة الخصوبة.