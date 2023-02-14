استمرار عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم هطول الأمطار

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، فتح بوغاز ميناء الإسكندرية واستمرار حركة الشحن والتفريغ رغم هطول الأمطار والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة وعدم استقرار الطقس.

كانت قد شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 50 سفينة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينة.

وفي سياق متصل، فقد تم تداول أكثر من 209 آلاف طن من مختلف أنواع البضائع صادر ووارد وعلى رأسهم الحاويات وبضائع الصب الجاف، كما تم تداول 3372 حاوية مكافئة بالإضافة إلى دخول وخروج آلاف الشاحانات.

وأصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة تعليمات مشددة لكافة الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة بالميناء لضمان حسن سير العمل وانتظامه أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية حاليا، مع التأكيد على وضع المحافظة على الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات.