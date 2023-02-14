احتفالا باليوم العالمى للصرع.. تعرف على الأعراض ونصائح التعامل مع المرض

كتبت ميرفت رشاد

يحتفل العالم باليوم العالمي للصرع فى 14 فبراير من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض الصرع ، وتمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على أفضل نوعية حياة ممكنة ، فالصرع هو حالة عصبية تتميز بمجموعة من الأعراض من نوبات خفيفة من "التعثر" إلى الحالات الشديدة التي تشمل اهتزاز الجسم بالكامل إلى جانب كونه اضطرابًا عصبيًا ، فإن للصرع عواقب اجتماعية وعقلية كبيرة أيضًا، يمكن أن يكون للمرض وأدوية الصرع آثار ضارة على النساء الحوامل، لذلك ، يجب تغيير الوصفات إلى بدائل أكثر أمانًا لدى النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل لأن بعض أدوية الصرع يمكن أن تجعل النساء يلدن أطفالًا يعانون من عيوب في النمو وإعاقة في التعلم،وإليك الأسباب والأعراض ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أسباب وأعراض الصرع



في معظم الأوقات ، قد لا يتم تحديد سبب الصرع ومع ذلك ، فإن أحد الأسباب الرئيسية المعروفة للصرع هو إصابة الدماغ، يشمل الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالصرع إصابات الرأس ، والصدمات عند الولادة ، والتشوه النمائي للدماغ ، وأورام المخ ، والسكتة الدماغية ، والتهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

يتم تحديد نوع الصرع من خلال مكان حدوث النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ، النوبة البؤرية قد تظهر النوبة البؤرية مع تغير المشاعر أو الأحاسيس بشكل عابر ، أو اهتزاز الجسم ، أو الدوخة ، أو الأضواء الساطعة، نوع آخر من النوبات البؤرية التي تتميز بضعف الإدراك هو عندما يحدق الشخص المصاب في الفراغ ، أو لا يستجيب بشكل طبيعي ، أو يقوم بحركات متكررة ، مثل فرك اليدين ، أو المضغ ، أو البلع ، أو المشي في دوائر.

في جميع مرضى الصرع تقريبًا الذين يعالجون بأدوية الصرع ، يعيشون حياة طبيعية، يعاني حوالي 30٪ فقط من مرضى الصرع من الصرع المقاوم للأدوية حيث تستمر النوبات على الرغم من الأدوية المناسبة، نسبة كبيرة من هذه المجموعة تصبح خالية من النوبات مع الاستئصال الجراحي لبؤرة النوبة.

طرق علاج الصرع

في الآونة الأخيرة ، تم إحراز تقدم كبير في مجال الصرع المقاوم للأدوية، أدى التقدم في تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي مثل 3T MRI و PET MRI إلى زيادة اكتشاف الآفات الدقيقة التي لم يتم تحديدها من قبل.

أحدثت التطورات الجراحية أيضًا ثورة في علاج حالات الصرع الصعبة باستخدام تقنيات جراحية طفيفة التوغل مثل ستيريو EEG والاستئصال بالترددات الراديوية.

نصائح التعامل مع مرض الصرع

العلاج المبكر أمر بالغ الأهمية

يجب تناول الأدوية الموصوفة بشكل منتظم، لا تفوت أي جرعات

مدة العلاج تختلف مع كل فرد.

تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم.

يمكن للمرضى الدراسة والعمل والعيش في حياتهم.

يمكن للمرأة المصابة بالصرع الزواج وإنجاب الأطفال.

يجب تشجيع تناول مكملات الفولات في جميع النساء في سن الإنجاب اللواتي يتناولن أي من أدوية الصرع.

عالج الصرع بنفس الطريقة التي تعامل بها أمراضًا أخرى مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.