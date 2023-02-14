كتب سمير حسنى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن فرق البحث والإنقاذ نجحت فى إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من الزلزال في كهرمان مرعش فى تركيا.

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفاً.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، وأصيب 80 ألف شخص آخر .

وفي سوريا المجاورة، لقى 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إنه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الوفيات النهائية من جراء الزلزال 50 ألف شخص.