اليوم السابع
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إغلاق عيادة غير مرخصة فى الجيزة ادعى مديرها إجراء ولادة قيصرية دون فتح بطن

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 06:35 م
إغلاق عيادة غير مرخصة فى الجيزة ادعى مديرها إجراء ولادة قيصرية دون فتح بطن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق عيادة خاصة للنساء والتوليد غير مرخصة، يدعى مديرها إجراء عمليات الولادة القيصرية "دون جرح أو فتح بالبطن"، بشارع البطل أحمد عبد العزيز، العجوزة، بمحافظة الجيزة.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، ورصد المخالفات والإعلانات المضللة وغير الحقيقية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى رصد إعلان أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أطباء النساء والتوليد يزعم إجراء عمليات الولادة القيصرية "دون جرح أو فتح بالبطن نهائيا"، كما ادعى الطبيب بأنه سجل هذا الابتكار باسمه بوزارة الصحة بإنجلترا وحصل على شهادة تقدير وتميز لذلك، وفق لما نشره على حسابه على فيسبوك.

 

وقال إنه تم تشكيل لجنة للمرور على العيادة، وتبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة، وتم إغلاقها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مديرها والعاملين بها.

 

وأكد "زكى" استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، داعيًا  المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.


الصحة

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