إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية أسمنت بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص بينهم طالبة في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم تحويل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



فى سياق آخر، لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار، في مركز دشنا شمال محافظة قنا، ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار في مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين أن الشاب يدعى مصطفي الصغير، أصيب في السابق وبعد وصوله للمستشفي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز دشنا، لاسيما أن الشاب عرف عنه الخلق ومعاملته الحسنة مع الأهالي ونعى العديد من صفحات التواصل الشاب وسط عبارات حزينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى في انتظار تصاريح الدفن اللازمة.