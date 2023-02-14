إصابة شاب فى حريق "حوش ماشية" بقرية النواصر بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بجروح وجروح فى حريق داخل حوش ماشية بمدينة إسنا، وتمت السيطرة على النيران، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى حوش ماشية بقرية النواصر فى مدينة إسنا، نتيجة قيام الشباب بالتدفئة من الطقس البارد، مما أسفر عن اندلاع حريق بالحوش وخلال السيطرة على النيران، أصيب الشاب "عمر أبو الحسن" يبلغ من العمر 20 سنة بحروق فى مناطق متفرقة بالجسد، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم نقل الشاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهدت محافظة الأقصر، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة العقب شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على متنها عدد من المواطنين بمنطقة العقب شمال محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع "مليكة حسن" تبلغ من العمر عامين، وإصابة كل من "مصطفى محمد" 30 سنة، بكدمات وكسر بالفخذ الأيمن، و"هناء عبد العاطى" 44 سنة مصابة بكسور في الضلوع وكدمات متفرقة بالجسد، و"حسن يوسف" 55 سنة، مصاب بجروح متفرقة وكدمات بالجسد واشتباه كسر بالضلوع، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.