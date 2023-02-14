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إشغالات الفنادق بالأقصر 100% بعد الحفل الموسيقى بمعبد حتشبسوت.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:09 م
إشغالات الفنادق بالأقصر 100% بعد الحفل الموسيقى بمعبد حتشبسوت.. اعرف التفاصيل معبد حتشبسوت
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن الحفل الموسيقي الذي نظمته إحدى الشركات العالمية المتخصص في بث حفلاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والذى أقيم أمس في معبد حتشبسوت رفع إشغال الفنادق في الأقصر إلى 100%، وهو أعلى معدلات إشغال الفنادق بما فيها فنادق النجمة الواحدة، فيما ارتفعت أسعار الإقامة بنسبة 30%.

وأضاف محمد عثمان، فى بيان صحفى، إن لجنة تسويق السياحة الثقافية سوف تتبنى جذب تنظيم الأحداث التي تتعلق بالفنون والدعوة إلى إقامتها فى الأقصر، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة مهد للموسيقى والفن التشكيلي والعمارة، وهو الجسر الذى سوف نعمل عليه باعتباره الجسر الذى يحتضن الفن الغربى ويربطه بالشرق بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

وشدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن بث الحفلات الموسيقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصنع دعاية مجانية للمقصد الأثرى، ويمكن استخدام مقاطعها في أفلام ترويجية للمقصد المصري خلال انعقاد البورصات الدولية للسياحة، مؤكداً على أن هناك مؤشرات، إيجابية للموسم الحالي من حيث تدفقات مختلف الجنسيات من السوق الأوربي، وهو ما كان واضح من تحليل الجنسيات التي شاركت حضور حفل معبد حتشبسوت، مثل فرنسا وإنجلترا و ألمانيا، مشيرا إلي أن انعقاد تلك الأحداث سوف يجذب أيضا سياحة المؤتمرات، ويرفع معدل الليالي السياحة.

كما أكد الخبير السياحى محمد عثمان، على أن ذلك يفتح شهية المستثمرين للاستثمار الفندقي في صعيد مصر، موضحا أن التدفقات الحالية تشير إلى حاجة الأقصر والصعيد إلى مزيد من الغرف الفندقية والمشروعات الترفيهية، خاصة مع الاهتمام بجذب المزيد من الأحداث التي يتم تنظيمها في المقاصد الأثرية والتي تتوافق مع طبيعتها التاريخية.


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