اليوم السابع
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إزاى تحصل على رخصة تعلية أدوار فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 06:00 ص
إزاى تحصل على رخصة تعلية أدوار فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب بناء عقار
كتبت - مرام محمد

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أوضحت محافظة الجيزة، إجراءات الحصول على رخصة تعلية أدوار داخل الحيز العمراني، وفقا لمنظومة البناء والترخيص، وذلك على النحو التالى:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- أن يكون العقار صادر له ترخيص سابق.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

3- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

4- حساب تكاليف قيمة الأعمال.

5- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

6- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة لأعمال التعلية.

7- 3 نسخ من الرسوم الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

8- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة.

9- تقرير من المكتب الهندسي المتخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم الهندسة الخراسنية يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل أعمال التعلية.

10- صورة من الترخيص السابق.

ثالثا: الإجراءات

1- حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونيا أمام موظف المركز التكنولوجي

2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات

3- سداد رسوم الفحص

4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة

5- سداد رسوم الرخصة

6- استلام الرخصة لبدء العمل بها

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة، كانت قد أوضحت خطوات الحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني بالقرى، وذلك على النحو الآتي:

1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:

- صور البطاقة الشخصية

- صورة عقد الملكية للأرض

- صورة من بيان الصلاحية

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية للأرض.

- صورة من بيان الصلاحية.

- دفع رسوم استخراج البيان.

- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.

- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.


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ترخيص للبناء

اجراءات الحصول على رخصة بناء

المستندات المطلوبة لاصدار رخصة تعبية ادوار

الجيزة

محافظة الجيزة



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