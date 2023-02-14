"أوقاف شمال سيناء" تطلق حملة نظافة وصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة نظافة وصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان، وأعلنت أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، أعطى الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إشارة البدء لانطلاق الحملة الأولى لنظافة مساجد المديرية بحضور قيادات الدعوة وأئمة المساجد، المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن النظافة الدورية للمساجد، ونظافة أسطح المساجد، ورفع أى كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات.

وتكليف مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين، للبدء في تنفيذ الحملة لحماية بيوت الله، والمداومة على نظافتها وتطهيرها، ومتابعة تنظيف أسطح المساجد، وإصلاح مزاريب تصاريف مياه الأمطار، لحماية المساجد من موجات الطقس المتغيرة، وتقلبات الأحوال الجوية حتى نهاية فصل الشتاء.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بشأن الإهتمام بنظافة المساجد، وتطهيرها، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها لإقامة الشعائر كلف الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة والشيخ الشحات البربري مدير المتابعة بالتواصل المستمر مع رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على حملة تنظيف أسطح المساجد، وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخلياً وخارجياً، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.

ونفذت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة "مساجدنا العامرة" لحماية بيوت الله بأوقاف شمال سيناء، وشملت تنظيف أسطح المساجد، وإصلاح مزاريب تصاريف مياه الأمطار، وصيانة وتطهير المساجد داخلياً وخارجياً، لحماية المساجد من موجات الطقس المتغيرة ، والأحوال الجوية المتقلبة حتى نهاية فصل الشتاء.

وتشهد مدينة العريش، تواصل تنفيذ حملة تطوعية خيرية لتلبية كافة احتياجات المساجد من الصيانة العاجلة قبل حلول شهر رمضان.

قال المهندس عماد البلك، منسق المبادرة، إنها تأتي ضمن أدوار مبادرة "العريش جميلة"، الجارى تنفيذها بجهود المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ويقوم بها بتحمل تكاليفها رجال أعمال ويعمل بها شباب وأهالى من كل الأعمار متطوعين.

وأوضح أنه يتم تلبية احتياجات مساجد المدينة وتشمل صيانة الكهرباء والسباكة، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، وغسل السجاد والموكيت، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المبادرة قبل حلول شهر رمضان لتستقبل مساجد المدينة الشهر الفضيل وهى مكتملة الخدمات بجهود الأهالى التطوعية.



اعمال التظيف والتجهيز



اعمال تنظيف للمساجد



الحملة بمساجد شمال سيناء



جانب من الحملات



حملات تنظيف مساجد شمال سيناء



متابعة العمل



من الحملات



