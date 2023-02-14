اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وتوقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:16 م
أمطار غزيرة وتوقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة أمطار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس  السئ وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.
 
وأدى سوء الأحوال الجوية، إلى إغلاق بوغاز رشيد ووقف حركة الصيد والملاحة، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية . 
 
ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة الا انه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتادة.
 
من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.
 
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، مشيرة إلى  الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية، لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعى، ومناسيب الترع والمصارف.
 
كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 


سقوط امطار

محافظة البحيرة

طقس سئ

نائب محافظ البحيرة

رفع مياه امطار

سوء الأحوال الجوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة