أمطار غزيرة وتوقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية، إلى إغلاق بوغاز رشيد ووقف حركة الصيد والملاحة، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة الا انه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتادة. من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، مشيرة إلى الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية، لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعى، ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.