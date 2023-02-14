أطباء مستشفى طيبة ينجحون فى استئصال جزئى لطحال طفلة 9 شهور.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا فى محافظة الأقصر، في إجراء استئصال جزئي لطحال طفلة عمرها 9 شهور تعاني من نزيف حاد بالبطن وتهتك بالطحال، وذلك بتكلفة لاتتعدى 400 جنيه لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونجح أطباء الجراحة العامة في إجراء عملية استكشاف فوري للبطن لطفلة عمرها 9 أشهر تعاني من نزيف حاد بالبطن وتهتك بالطحال، ونجاح إجراء استئصال جزئي للطحال لإيقاف النزيف، حيث يعتبر هذا إجراء جراحي نوعي وذات مهارة يحمي الطفل من نقص المناعة و مضاعفات الاستئصال الكلي للطحال.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد أبو الفتوح استشاري ومدرس الجراحة العامة بجامعة أسيوط، والدكتور هاني كامل حزين أخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد صبحي استشاري التخدير جامعة عين شمس، والدكتورة الشيماء حسن أخصائي التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من محمد صبحي إشراف تمريض العمليات (محمد رفعت - سميرة أمين إبراهيم).

وقالت الهيئة أنه لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، يمكن الكشف بعيادة الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر يوماً ماعدا الجمعة من الساعة 8 صباحا ًوحتى الساعة 10 مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، حيث أن الكشف مجانا لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.