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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-2-2023 فى مصر

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:45 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-2-2023 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 14-2-2023، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 32.59 جنيه للشراء، 32.77 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 32.59 جنيه للشراء، 32.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 36.87 جنيه للشراء، 37.11 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 8.09 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 96.10 جنيه للشراء، و 99.70 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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