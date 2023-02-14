أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-2-2023.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لصناعة الورق-راكتا، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تربح 14 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.097 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.17%، والعرب على 8.66%، واستحوذت المؤسسات على 23.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 129.5 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 746.2 ألف جنيه، 41.9 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 214.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 20541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 7180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 15.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 9.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.62%.

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 23.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.02%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.001 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 61.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.11%.