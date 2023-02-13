اليوم السابع
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9.63 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة عام 2022

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:30 ص
9.63 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة عام 2022 جهاز الاحصاء - صورة أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين    بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project) وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 130 دولة حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة فيما بين الأطفال والشباب وهم الفئة المستهدفة لهذا اليوم، ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " أتريد أن تتحدث عن شئ ما؟ وفر مساحة للحوار عن الحياة عبر الإنترنت ".
 
ومن أهم الإحصاءات بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,04 مليون مشترك حتى ديسمبر 2022 مقابل 10,07 مليون مشترك في ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 9.63% وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتوجه مقدمي خدمة الإنترنت نحو الإنترنت فائق السرعة لتحسين الخدمة.
 
وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 71.50 مليون مشترك حتى ديسمبر 2022 مقابل 65.51 مليون مشترك في ديسمبر 2021. بنسبة زيادة قدرها 9.14% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف.

اليوم العالمي للإنترنت

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جهاز الإحصاء

الإحصاء



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