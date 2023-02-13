5 مجموعات سلعية هى الأهم بقائمة صادرات مصر للإمارات.. الأحجار الكريمة تتصدر

كتب: مدحت عادل

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا في السنوات الماضية، انعكست على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات إلى 1.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022، بينما كانت 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 14.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022، وفقا لما يلي:

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 799.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار.

5. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.