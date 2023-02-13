5 أسباب تجعلك تستيقظ في منتصف الليل

كتبت إيناس البنا

الاستيقاظ في منتصف الليل تجربة شائعة، يمكن أن يكون راجعا إلى العديد من الأسباب، بالنسبة للبعض ، قد تكون مشكلة مؤقتة، وبالنسبة للآخرين قد تكون مشكلة مزمنة وقد تحتاج إلى معالجة سريرية.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى ظهور العديد من المشاكل الصحية.

فيما يلى وفقا لموقع " webmd"، هناك بعض الأسباب التي تجعلك مستيقظاً طوال الليل

توقف التنفس أثناء النوم

يعد انقطاع النفس أثناء النوم سببًا شائعًا للعديد من الأشخاص الذين يستيقظون في منتصف الليل، تسبب الحالة تنفسًا ضحلًا وهذا قد يقطع النوم. يمكن أن تتسبب الحالة في استيقاظ الشخص عدة مرات أثناء الليل ، وفي بعض الأحيان قد لا يعرف الشخص حتى ما إذا كان نومه متقطعًا أم لا.

انقطاع التنفس أثناء النوم سبب شائع لكثير من الناس يستيقظون في منتصف الليل، تتسبب الحالة في ضيق التنفس وقد يؤدي ذلك إلى مقاطعة النوم، يمكن أن تتسبب الحالة في استيقاظ الشخص عدة مرات أثناء الليل، وأحيانًا قد لا يعرف الشخص حتى ما إذا كان نومه متقطعًا.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري أو فرط نشاط المثانة أو الحمل أو أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول.

التعرق الليلي

بينما ينام معظمنا في درجة حرارة مريحة، في بعض الأحيان أثناء الليل، قد ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب العوامل الداخلية وكذلك البيئية، ومن ثم، يمكن للشخص أن يستيقظ في منتصف الليل بسبب التعرق الليلي.

الكحول والنظام الغذائي

وفقًا للدراسات، يمكن أن يفسد استهلاك الكحول إيقاعك اليومي ويقصر دورة النوم، حتى تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يعيق عملية الهضم ويمكن أن تستيقظ مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.

الضوء الأزرق الزائد

تصدر الهواتف الذكية ضوءًا أزرقًا من المعروف أنه يؤثر سلبًا على دورة النوم واليقظة في الجسم، وبالتالي ، يمكن أن يوقظك الحمل التكنولوجي الزائد أثناء الليل.