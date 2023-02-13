وكيل "تعليم الفيوم" تتابع انتظام الدراسة فى إدارة شرق

الفيوم رباب الجالي

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انضباط وانتظام العمل بمدارس الفيوم، بحضور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وتفقدت وكيل الوزارة، عدداً من مدارس الفيوم، ومنها مدرسة محمد صبرى البكباشى الإعدادية، ومدرسة كمال سعيد مهلهل، وأكدت ضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم، والسلام الوطني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، والانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وتفقدت وكيل الوزارة، قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، واطمأنت على انتظام اليوم الدراسى وانضباط المعلمين والعاملين بالمدرسة.

كما تابعت وكيل الوزارة مدرسة اللاهون الثانوية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وأكدت ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وغياب وحضور الطلاب، ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة الانضباط وتحمل المسؤولية واستخدام الاستراتيجيات الحديثة للوصول لتعليم عالي الجودة.

جدير بالذكر، أن مدارس الفيوم استقبلت 953 ألفا و429 طالبا وطالبة بالفيوم في الفصل الدراسي الثاني فى عدد 2205 مدارس على مستوى المحافظة.



وكيلة الوزارة بالمدارس