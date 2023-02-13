وكيل التعليم بالمنيا يشدد على أهمية تفعيل الأنشطة لجذب الطلاب للمدارس

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا، مع موجهى عموم الأنشطة بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم، بحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، تناول الاجتماع مناقشة خطة توجيهات عموم الأنشطة لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوى بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثاني.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية فى جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وقوافل اجتماعية مشيراً إلى أهميتها القصوى كذلك فى اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحورى فى صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم فى جميع المجالات، وفى نهاية الاجتماع طالب وكيل الوزارة جميع الموجهين بتسجيل النشاط وان يعرض علية بنهاية كل اسبوع.

ومن ناحية أخرى، تفقد وكيل الوزارة والمهندس محمد عبد السميع مدير إدارة ديرمواس وعدد من قيادات إدارة ملوى التعليمية قريه المعصرة وتفقد مدارسها والمعرض المقام بالمعصره الثانوية، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية وأشاد بالجهد المبذول فى المعرض.