اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 05:33 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية أوكرانيا: العديد من الدول والمؤسسات ستفرض عقوبات جديدة على روسيا

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:01 م
وزير خارجية أوكرانيا: العديد من الدول والمؤسسات ستفرض عقوبات جديدة على روسيا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه سيتم فرض سلسلة من الإجراءات ضد روسيا في ذكرى بدء العملية الشاملة.
 
وقال كوليبا -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الاثنين "في الأمم المتحدة وفي كييف وفي العديد من عواصم العالم الأخرى، ستقام أحداث مختلفة من شأنها أن ترسل إشارة واضحة جدا إلى الرئيس بوتين مفادها أنه: إذا كنت تلعب لعبة الاستنزاف وتعتقد أن الوقت يقف في صفك، إذن أنت مخطئ بشدة، لأن الوحدة مع أوكرانيا تنمو كل يوم وستخسر بالتأكيد في هذه الحرب".
 
وفي هذا السياق أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير قائلا: "بالطبع، هذا أيضا عنصر من عناصر إحياء هذه الذكرى المأساوية وعنصر من بين الإشارات التي وجهتها إلى بوتين. لذلك، من الأهمية بمكان أن يكون الرئيس بايدن في أوروبا وخاصة في بولندا، البلد الذي يضطلع بدور مهم للغاية في ضمان جبهة مسلحة ثانية لأوكرانيا".
 
ومضى قائلا سيتم الإعلان عن عقوبات جديدة بمناسبة [الذكرى السنوية للحرب الروسية] في 24 فبراير. وستعلن عنها دول مختلفة ومؤسسات مختلفة.

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