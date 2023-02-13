وزير الرياضة يشارك فى الجلسة الحوارية "تمكين الشباب.. تنفيذ أجندة 2030 التنمية المستدامة" بالاجتماع العربى للقيادات الشابة بالإمارات

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الإثنين، كمتحدث رئيسي فى فعاليات الجلسة الحوارية "تمكين الشباب …تنفيذ أجندة 2030 التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات الاجتماعى العربى للقيادات الشابة فى نسخته الثانية المقامة بدولة الإمارات على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى.

شهد الجلسة كل من معالي نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة بدولة البحرين، وعبد الله لوتاه مساعد وزير شئون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي بالإمارات.

فى حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير للشباب فى تحقيق التنمية لمختلف المجتمعات فهم أساس المستقبل الذى يتطلعون له، وأن الإستراتيجيات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة تضع الشباب فى مقدمة أولوياتها، كونهم يلعبون الدور الأكبر فى تحقيقها على أرض الواقع.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى وضع الشباب العربى الراهن فى التنمية المستدامة ، وحرص الحكومات العربية على تمكينهم، وإشراكهم فى صنع القرار، جنباً إلى جنب مع تنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل ، ليكونوا عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

تطرق رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى اتفاق معالي أصحاب السعادة والسمو وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعاتهم الدورية على تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المتنوعة بالبلدان العربية تحقق رؤية المجلس فى مزيد من تمكين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية الفاعلة ومن ثم تحقيق بعض مستهدفات التنمية المستدامة.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التى وضعتها الوزارة وترتكز فى الأساس على تحقيق تطلعاتهم وتتوافق ومتطلباتهم، وتسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة من خلال ما تتضمنه من محاور مختلفة.

يذكر أن الاجتماع العربى للقيادات الشابة المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يُقام تحت عنوان "تأملات فى حكاية الشباب العربى"، وعلى هامش القمة العالمية للحكومات بدبى بمشاركة مجموعة من أصحاب السمو والمعالى وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من القيادات الشابة بمختلف الدول العربية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي، وتضمنت الجلسة الافتتاحية مجموعة من الكلمات للسادة المشاركين عكست تجارب الدول العربية فى تمكين الشباب، وقدمت أبرز المبادرات المجتمعية التى تبنتها الحكومات العربية، والعوامل المؤثرة فى تكوين سرد إيجابى لصورة الشباب العربى، ومقترحات صُناع القرار على الشباب لمزيد من التمكين خلال الفترة المقبلة.