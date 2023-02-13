وزير الرى يناقش مع رئيس هيئة الصرف التكليفات الخاصة خلال الفترة المقبلة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، لبحث التكليفات الخاصة به خلال الفترة القادمة بعد تكليفه برئاسة الهيئة الاسبوع الماضى.

وتسهم مشروعات الصرف المغطى فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

‏‎وتستهدف إستراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح ، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 مليون فدان ، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

يشار إلى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر ل 4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

وقال تقرير لهيئة الصرف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها 4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان” بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة (2.30) مليون فدان .