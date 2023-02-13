وزير التعليم العالي يفتتح جناح جامعة القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، جناح جامعة القاهرة بمعرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومى 13 و 14 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بمشروعات ابتكارية وبحثية.

وتأتى مشاركة جامعة القاهرة فى إطار حرص الجامعة على الخوض فى مجال الابتكار، واستحداث برامجها التعليمية لتصبح أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة فى تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار فى التعليم العالى بما يساهم فى تقديم تعليم ذى جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر اراباطًا بالابتكار التى تمكنهم من مواجهة متطلبات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الوطنية ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وخلال تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبيرة لملف الابتكار، حيث تشارك هذا العام بـ 25 مشروع ابتكاري وبحثي في مجالات في مجالات الزراعة، والعلوم، والهندسة والذكاء الاصطناعي، والليزر، وريادة الأعمال، والتصنيع الدوائي.