وزير التعليم العالى يؤكد أهمية العمل على إيجاد بدائل أخرى للقمح

كتب ـ محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر اليوم القومى للقمح، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وجميع الوزارات والجهات المعنية بمحصول القمح، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.كيبروم أباى رئيس البرنامج القطرى بالمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، د. على أبوسبع المدير الإقليمى للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، د. ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.

ويأتى ذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومشاركة دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF)، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وذلك على مدار يومى 13، 14 فبراير الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى كلمته، أكد د. أيمن عاشور أهمية المؤتمر الأول لليوم القومى للقمح (يوم علوم القمح)، والذى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات مصر من القمح، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمتخصصين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والمناخ؛ للعمل معًا لتوفير القمح، وبما يسهم فى مواكبة مصر لرؤية 2050 التى تضع استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي لمصر، وخاصة حرب أوكرانيا الأخيرة.

وأشاد الوزير بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى متابعة واستغلال كل الفرص الممكنة لتعزيز إنتاج القمح فى مصر، مثمنًا جهود الأكاديمية فى تنظيم هذا المؤتمر ومشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة معًا؛ لمناقشة النظام البيئي للقمح من خلال الجلسات العامة للمؤتمر على مدار يومى 13، 14 فبراير الجارى حول إنتاج القمح وديناميكيات التجارة وأنماط الاستهلاك، وغيرها من القضايا المرتبطة بالقمح.

وأكد وزير التعليم العالى على دور المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) فى تقديم الدعم العلمى والتكنولوجى العالمى، بالتعاون مع مؤسساتنا التعليمية والبحثية وجامعاتنا؛ بهدف إطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها التوعية بوضع بيانات ذكية ومشاريع ميدانية؛ لتعزيز قيمة القمح، مشيدًا بدور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (ASRT) في التعريف بمشروعاتنا التجريبية من خلال الشراكات الدولية والممارسات العالمية؛ بهدف تقديم رؤية عاجلة لتأمين احتياجات مصر من القمح.

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية العمل على إيجاد بدائل أخرى للقمح لمواجهة الطلب المستدام على القمح دون إحداث فرق كبير فى نوعية الأطعمة فى مصر، معربًا عن تطلعه لتنفيذ المشروعات التجريبية بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.

شارك فى فعاليات المؤتمر، د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. ابراهيم عشماوى نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، د.رضا محمد قمبر مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية وممثلًا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من السادة ممثلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، والجامعات، والمعاهد البحثية المصرية، والمنظمات الدولية، ورجال الصناعة والاستثمار، ولفيف من العلماء سواء من مصر أو دول العالم المتخصصين فى دراسة المشكلات والتحديات التى تواجه إنتاج القمح وتخزينه وتداوله كسلعة استراتيجية.