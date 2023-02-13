وزير التعليم العالى: مصر تدعم مسار الابتكار لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم الإثنين، فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومشاركة دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وذلك على مدار يومي 13 و14 فبراير الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان، و الفيرا فورتناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي، اهتمام مصر بدعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا، لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والذي يتميز بوجود سياسة مُتكاملة لدعم الابتكار والمعرفة والربط بين المعرفة ومُخرجات الابتكار.

وأشار أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في تطوير إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع مهمة أساسية تتمثل في رعاية بيئة مواتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتعزيز إرساء أساس متين للتعزيز المستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع صُناع السياسات ورجال الأعمال والممولين والدبلوماسيين والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة فضلًا عن تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية المُختلفة ورجال الأعمال والمُستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وأكد أيمن عاشور، ضرورة تحفيز الجامعات للمُضي قُدمًا بشكل استباقي في نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج البحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن القانون المصري رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مكَّن المؤسسات الأكاديمية والبحثية من إنشاء وديان للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية وشركات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لاستغلال وتسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، معتبرًا أن الموهبة هي أهم عنصر للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية رعاية الموهوبين والنوابغ وجذبهم لضمان استمرار التطور التكنولوجي لمصر بطريقة صحية ومُستدامة.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يجمع العلماء والمُبتكرين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الاستثماري ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم؛ لعرض وتبادل خبراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم، معتبرًا أن هذه فرصة متميزة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة لنقل نتائج البحوث بسرعة إلى السوق حتى يشعر بها المواطنين.