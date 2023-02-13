وزير البترول يبحث خطط إينى لتنمية وإنتاج الغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط

كتبت - مروة الغول

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع لوكا فيجناتي مدير الاستكشاف بشركة إيني الإيطالية بحضور ماتيا كامبانياتي مدير الشركة بمصر، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2023).

وبحث الوزير مع وفد الشركة الإيطالية خططها لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بعدد من مناطق عملها بالصحراء الغربية والبحر المتوسط، وتم مناقشة سبل الإسراع بتنمية الكشف الجديد للغاز الطبيعى الجار تقييمه فى منطقة امتياز نرجس البحرية فى البحر المتوسط بالشراكة مع شيفرون العالمية و ثروة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الشراكة القوية التي تربط قطاع البترول مع إيني الإيطالية التي تعد في مقدمة الشركاء الاستراتيجيين لمصر فى صناعة البترول والغاز.

كما شهد اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون المتنوعة في ضوء اهتمام الشركة بالتعاون لدعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، واهتمامها بمشاركة قطاع البترول في جهوده لخفض الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.