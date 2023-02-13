وزيرة التضامن تشارك فى احتفال الأرثوذكس بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوي للمشروعات

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية الكنيسة الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات، والذى يعد أحد أكبر المؤسسات الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، ولفيف من السفراء ورجال المجتمع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى وتنموى مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما كانت ولا تزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصرى كافة.