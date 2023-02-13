اليوم السابع
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وزارة العدل تقرر نقل 8 نيابات بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:00 م
وزارة العدل تقرر نقل 8 نيابات بمدينة 6 أكتوبر المستشار عمر مروان وزير العدل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر نيابة أكتوبر الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، ونقل مقر نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية التابعة لنيابة أكتوبر الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بجوار الوحدة الصحية في حدائق أكتوبر.
 
كما نشرة الجريدة قرار بنقل مقر نيابة أول وثان الشيخ زايد إلى المقر الجديد في مدينة الشيخ زايد، ونقل مقر نيابة ثان أكتوبر والواحات الجزئية إلى القطعة رقم 5 بجوار الملعب الثلاثي في حدائق أكتوبر، ونقل مقر نيابة الهرم الجزئية التابعة لنيابة الهرم الكلية إلى المقر الجديد بجوار العقار 316 في حدائق أكتوبر، ونقل مقر نيابة أكتوبر الجزئية لشئون الأسرة من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بجوار عقار رقم 491 حدائق أكتوبر في الجيزة.
 
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نص القرار

2
 
نص القرار
 

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