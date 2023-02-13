"هرتسوج" يحذر من انزلق إسرائيل نحو أزمة اجتماعية ودستورية كبيرة

أ ش أ

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، إلى المزيد من الحوار بين اليمين واليسار الإسرائيليين، محذرا من أن الدولة تنزلق نحو أزمة اجتماعية ودستورية كبيرة.

وكرر هرتسوج - في كلمة مُتلفزة بثتها القناة السابعة الإسرائيلية، دعوته لحكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائي المقترحة.

وجاء خطاب هرتسوج بعد ساعات من مناقشة الكنيست لخطة الإصلاح القضائي التي خططت لها حكومة نتنياهو، والتي ستشمل تعديلاً على القوانين الأساسية لإسرائيل، وتحظر صراحةً على المحكمة العليا تطبيق المراجعة القضائية على القوانين الأساسية.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد (كانتر) ونشرته قناة (كان) الرسمية الإسرائيلية، الليلة، أن حوالي نصف الإسرائيليين يعارضون الإصلاح القضائي المُخطط له من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، مقابل ثلث فقط يؤيده.

وحسب الاستطلاع، قال 50٪ إنهم يعارضون الإصلاح القضائي، فيما قال 28٪ فقط إنهم يؤيدونه. وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا رأيهم. ومن بين الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف، قال 63٪ إنهم يؤيدون الإصلاح القضائي، وعارضه 15٪.

ووجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى تؤيد إجراء حوار قبل أن تمضي الحكومة الائتلافية قدما في دفع التعديلات للتصويت، وبحسب النتائج، قال 59٪ إن على الحكومة إجراء حوار، فيما أيد 22٪ مواصلة الدفع بتشريعات الإصلاح القضائي كما هو مُخطط لها.