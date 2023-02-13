هبوط بورصات الكويت وقطر وأبو ظبى بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباين بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.96% رابحًا 100.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.74 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.46% رابحًا 15.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3469.77 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت ، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% خاسرًا 19.90 نقطة ليغلق عند مستوى 9931.39 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.46% خاسرًا 47.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10391.34 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.96% رابحًا 100.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسرًا 95.80 نقطة ليغلق عند مستوى 19441.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 190.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.09%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%.

وقفز 147 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "كابلات الرياض" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 6.13%، ثم سهم "علم" بنسبة 4.25%، وتراجع 61 سهمًا على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 4.69%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 4.61%، فيما تصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 293.6 مليون سعودي.

بورصة دبي

قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.46% رابحًا 15.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3469.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.8 مليون سهم محققة ما قيمته 297.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6383 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، وأخيرًا قطاعي المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.28%، 0.21%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 4.14%، 0.1%، على التوالي.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة تعليم القابضة بنسبة 10.64%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.46%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.96%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.8 مليون ورقة بقيمة 108.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرًا 21.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7336.53 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 22.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8200.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% خاسرًا 19.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5532.70 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% خاسرًا 22.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5686.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125.7 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8502 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.81%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.34%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات الطاقة، والبنوك، والمواد الأساسية بنسبة 0.26%، 0.25%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 3.23%، 0.69%، 0.17%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.2% خاسرًا 19.90 نقطة ليغلق عند مستوى 9931.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.471 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 268.2 مليون سهم، بقيمة 2.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 14479 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.97%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.09%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.96%، ثم قطاعي الطاقة، والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 13.01%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 6.13%، ثم سهم "شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي" بنسبة 6.08%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 4.66%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 817.2 مليون درهم.

بورصة قطر

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.46% خاسرًا 47.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10391.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.5 مليون سهم بقيمة 409.4 مليون ريال عبر تنفيذ 17080 صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.21%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77%، ثم قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 1.28%، 1.25%، على التوالي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.23% خاسرًا 4.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار بحريني.

تراجع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 58.31% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 9.17%، شركة عقارات السيف بنسبة 1.21%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 19.73% بضغوط هبوط أسهم المؤسسة العربية المصرفية، ومجموعة جي أف إتش المالية، وبنك السلام، وبنك البحرين الوطني بنسبة 5.88%، 1.18%، 0.92%، 0.32%، على التوالي.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 0.56% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.83%، فيما ارتفعت أسهم مجموعة فنادق الخليج، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.8%، 0.57%، 0.35%، على التوالي.