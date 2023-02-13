ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 13/2/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56