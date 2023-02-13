نشاط رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 13 فبراير حتى السبت المقبل 18 فبراير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء ، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:



- الإثنين 13 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 14 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 15 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الجمعة 17 فبراير والسبت 18 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.