اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية تمهيدا لتطويرها.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:22 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية تمهيدا لتطويرها.. صور جانب من الجولة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حديقة الأزبكية والمسرح القومي ومسرحي الجمهورية والطليعة بصحبة مسئولي وزارة الثقافة للوقوف على آخر المستجدات بأعمال التطوير التي تجري بها في إطار برنامج إحياء القاهرة الخديوية، وبحث متطلبات العمل بالمشروع في الفترة المقبلة.
 
وتنفذ الدولة مشروع تطوير للقاهرة التاريخية يشمل 5 مناطق بالقاهرة التاريخية هى:
 
المنطقة الأولى
 
المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.
 
المنطقة الثانية
 
هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
 
المنطقة الثالثة
 
هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.
 
المنطقة الرابعة
 
هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.
 
المنطقة الخامسة
 
هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.
 
جانب من الحولة
جانب من الحولة

حديقة الأزبكية
حديقة الأزبكية

نائب محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية
نائب محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية
 
 

حديقة الازبكية

القاهرة

القاهرة التاريخية

تطوير القاهرة

ام الغلام

شمال الحرفيين

منشأة ناصر

مسجد الحسين

الحسين

مسجد الامام الحسين



الموضوعات المتعلقة

الفائزون بمسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية من طلاب الجامعة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:00 م

جهاز التنسيق الحضارى: المرحلة الأولى لتطوير حديقة الأزبكية تستغرق 6 أشهر

الإثنين، 24 يناير 2022 09:38 م

الحدائق المتخصصة: دراسة لتطوير نادى السلاح المصرى بحديقة الأزبكية

الخميس، 21 سبتمبر 2017 03:00 ص

محافظ القاهرة يتفقد وسط المدينة ويطالب بإعادة حديقة الأزبكية إلى طبيعتها

الخميس، 05 سبتمبر 2013 01:11 م

بالصور.. القاهرة تفشل فى جمع الباعة الجائلين بحديقة الأزبكية وتؤجرها بـ 1100 جنيه شهريا..والمستأجر صنع 4 أكشاك إيجارها 16 ألف جنيه..والأهالى: صارت وكرًا للبلطجية..والشاطر: "مصيبة سودة"

الثلاثاء، 14 مايو 2013 05:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة