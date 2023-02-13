مياه الشرب بسوهاج تنظم قافلة مائية بقرية مشطا بطما

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية مشطا بمركز طما بسوهاج والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.