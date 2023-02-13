منصات للاستثمار العقارى تعلن عن طرح مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات مليار جنيه

كتب أحمد حسن

م. أحمد مسعود: المشروع تجارى ادارى طبى يقع على أحد أهم المحاور بمدينة القاهرة الجديدة

مساحة الوحدات تتراوح من 35 متر وتصل لـ 2000 متر

أنظمة سداد غير مسبوقة تبدأ بـ 10 % وتصل لـ 7 سنوات

هدفنا تلبية احتياجات العملاء من خلال المساحات المتنوعة وأنظمة السداد المختلفة

منصات أصبحت تقود العمران فى شرق القاهرة وتتميز باختيار مواقع مشروعاتها المتفردة

أعلنت شركة منصات للاستثمار العقارى، عن طرح مشروع جديد لها فى القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى المليار جنيه، ويقع على محور جمال عبد الناصر، والذى يعد أحد أهم محاور مدينة القاهرة الجديدة.

من جانبه قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقارى، أن المشروع عبارة عن مول تجارى ادارى طبى على مساحة 5500 متر مربع، بمحور جمال عبد الناصر، والذى يعد أحد أهم المحاور بمدينة القاهرة الجديدة فى الوقت الحالى، موضحا أن المشروع يخدم سكان الدبوماسيين، ومنطقة امتداد النرجس، النرجس عمارات، والنرجس فيلات، ومنطقة الاحياء، بمدينة القاهرة الجديدة .

وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن المشروع عبارة عن بدروم وأرضى و3طوابق، وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 35 متر و2000 متر، لافتا إلى أن الهدف من تنوع المساحات هو تلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء، مع وجود أنظمة سداد متنوعة، لتناسب القدرة الشرائية لعملاء شركة منصات.

وأوضح أن أنظمة السداد التى تتبعها شركة منصات للاستثمار العقارى فى مختلف مشروعات تعد أنظمة غير مسبوقة، هدفها الرئيسى تلبية احتياجات العملاء، والحفاظ على المصداقية بين العملاء والشركة، موضحا أن نظام السداد فى المشروع الأخير تبدأ من 10% مقدم ونظام سداد حتى 7 سنوات.

وحول موعد التسليم، قال رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقارى، أنه من المقرر بدء تسليم الوحدات للعملاء خلال موعد أقصاه 42 شهر من تاريخ الطرح، لافتا إلى أن الشركة تسعى دائما لتسليم الوحدات قبل المواعيد المحددة.

وأكد المهندس أحمد مسعود، أن شركة منصات للاستثمار العقارى، دائما ما تفكر خارج الصندوق، وتبحث عن الريادة فى السوق العقارى المصرى، ويتمثل ذلك فى اختيار مواقع المشروعات سواء داخل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المشروع الثالث لشركة منصات يأتي استجابة لرغبة العملاء خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد نجاح الشركة فى تسويق مشروعاتها السابقة فى فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن المشروعات الثلاثة تقع على محاور رئيسية من محور بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحور الـ 90 الشمالى، لمحور جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن شركة منصات نجحت فى أن تكون بمثابة القاطرة التى تقود شركات التطوير العقارى فى شرق القاهرة فى الوقت الحالى.

وتمتلك شركة منصات للاستثمار العقارى، مشروع «بوديا تاور»، الذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، بالقرب من منطقة الأعمال المركزية وعلى بعد دقائق من فندق «الماسة» ويعد «بوديا تاور» البرج الأول العاصمه الاداريه

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لتحقيق أعلى معايير الأمان العالميه، ويمثل أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الانشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكي صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم مكون من 3 مستويات.

ومشروع بوديا، وهو عبارة عن برج متعدد الأنشطة «تجارى ادارى طبى» بالحى السياحى والفندقى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية حوالى 20 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات حوالى 3 مليار جنيه، ويتكون البرج من 3 بدروم وأرضى و25 دور متكرر بإجمالى ارتفاع 110 أمتار فى أحد أهم المواقع المتميزة بالعاصمة الجديدة بجوار مسجد مصر ومتحف العواصم وسوق الذهب والنهر الأخضر، بالإضافة إلى أنه قريب من الطرق والخدمات الرئيسية، منها محطة المونوريل المركزية بالعاصمة الإدارية وطريق محور بن زايد الشمالى مباشرة.

كما تمتلك شركة منصات للاستثمار العقارى، مشروع «إكليبس» بالتجمع الخامس ويُعد «إيكليبس» أحد أبرز مجتمعات الأعمال، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع، وصمم المشروع بشكل ذكى صديق للبيئة، بحيث يحقق مزيجًا مثاليًا من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكي القابل للتغيير بسهولة.

وتأسست شركة منصات للاستثمار العقارى، على يد مجموعة رجال أعمال من ذوى الخبرة فى مجال التصميمات العالمية وتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى داخل وخارج مصر بمجالات متنوعة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى حاصلة على 3 شهادات ISO