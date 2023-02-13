مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

قنا صابر سعيد

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، بقرية خوالد أبوشوشة في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، اخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية خوالد أبوشوشة في مركز أبوتشت.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع منصور محمد علي أبوزيد، 35 عامًا، إثر وقوع حادث موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية خوالد أبوشوشة في مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.





