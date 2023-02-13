اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 08:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مسابقة الـ30 ألف معلم.. بدء التقدم للعمل بوظيفة معلم فصل 23 فبراير "التفاصيل"

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:00 ص
مسابقة الـ30 ألف معلم.. بدء التقدم للعمل بوظيفة معلم فصل 23 فبراير "التفاصيل" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة 30 ألف معلم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للعمل بوظيفة معلم فصل بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى.

وشملت المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغةJPG 

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى ( إن وجد).

الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.

يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.


التربية والتعليم

شروط ومؤهلات مسابقة تعيين 30 ألف معلم

التقدم لوظيفة 30 ألف معلم 2023

2024

اخبار مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم



الموضوعات المتعلقة

تدشين منظومة البصمة الإلكترونية للعاملين بالتربية والتعليم فى بورسعيد.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:57 م

محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار مدير مالي وإداري بالتربية والتعليم

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:54 م

التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:59 م

تكليف سيد عبد العزيز وكيلا لمديرية التربية والتعليم فى الوادى الجديد

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:05 م

رضا حجازى ينعى وفاة بكساوى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة