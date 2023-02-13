مسابقة الـ30 ألف معلم.. بدء التقدم للعمل بوظيفة معلم فصل 23 فبراير "التفاصيل"

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة 30 ألف معلم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للعمل بوظيفة معلم فصل بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى.

وشملت المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغةJPG

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى ( إن وجد).

الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.

يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.