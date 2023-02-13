مراكز تسوق ماجد الفطيم في مصر و "فاليو" تحتفل بتسجيل مبيعات بأكثر من مليار جنيه

ستُقدم "ماجد الفطيم" في مصر و«ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عرضا حصريا لمدة يوم واحد للعملاء، للحصول على منتجات بدون رسوم شراء، و بدون دفعة أولى، و بدون فوائد لمدة ستة أشهر(0-0-0-6) ، وذلك احتفالا بهذا الإنجاز والشراكة طويلة الأمد في يوم 13 فبرايرالعرض متاح حصريًا في مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي

أعلنت شركة ماجد الفطيم، مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، و«ڤاليو» ، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن تسجيل إجمالي مبيعات بأكثر من مليار جنيه مصري عبر خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في جميع مراكز تسوق ماجد الفطيم وذلك منذ بداية الشراكة بينهما، حيث تم تسجيل المبيعات في مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي. واحتفالاً بهذا الإنجاز والشراكة طويلة الأمد، ستُطلق «ڤاليو» العرض الحصري (0-0-0-6) لمدة يوم واحد في 13 فبراير، حيث يُمكن للعملاء الحصول على منتجات بدون رسوم شراء، وبدون دفعة أولى، وبدون فوائد لمدة ستة أشهر. ويأتي ذلك في إطار سعي ماجد الفطيم في مصر و«ڤاليو» لتقديم مبادرات تركز على العملاء بصورة مستمرة بجانب العمل المشترك لتقديم تجربة تسوق فريدة للسوق المصري.

وقد حققت مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم هذا الإنجاز الكبير في المبيعات من خلال منتجات «ڤاليو» وعروضها الترويجية الخاصة - بما في ذلك «شقلباظ» ‘Sha2labaz’ الذي يتيح للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي لعمليات الشراء والقيام بالدفع عبر خطط التقسيط المفضلة لديهم. وفي ظل سعي ماجد الفطيم و«ڤاليو» لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، فقد قامتا بتقديم خدمة «شقلباظ» في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة في مارس 2022، لتمكين العملاء من الحصول على تعويضات نقدية على مشترياتهم في مجموعة مراكز ماجد الفطيم الواسعة من منافذ البيع بالتجزئة التي لا تغطيها شبكة «ڤاليو» وحدها.

وتم تسجيل أعلى قدر من المبيعات عبر الاستفادة من العروض والعروض الترويجية الخاصة بـ«ڤاليو» من قبل المستأجرين التاليين: Bershka ، Carrefour،Dream 2000، EGO ، El Araby Group ، Furniture ، LC Waikiki ، L'azurde ، Miss L ، ، Mazaya ، Pull & Bear ، Raya Electronics، Select ، Sharaf DG ، Tradeline ، Vodafone ، Xiaomi ، Zara ، 2B .



مراكز تسوق ماجد الفطيم في مصر وفاليو تحتفل بتسجيل مبيعات بأكثر من مليار جنيه

وعلقت رشا عزب، المدير الإقليمي لمراكز تسوق "ماجد الفطيم" في المنطقة الغربية، قائلة: "نحن في شركة ماجد الفطيم نؤمن بمواصلة القيام بدورنا من أجل توفير المزيد من خيارات الراحة والرفاهية للجمهور المصري، وذلك بصفتنا أعضاء مسؤولين في المجتمع. وقد أظهرت شراكتنا طويلة الأجل مع «ڤاليو» نجاحًا لا مثيل له في هذا الصدد، وهو ما تمثل في تحقيقنا مبيعات بأكثر من مليار جنيه مصري. كما يؤكد هذا الإنجاز قوة هذا التعاون الاستراتيجي والتزام كلا الكيانين. ونتطلع إلى مواصلة دفع النمو مع تحديد الفرص التي توفر لمجتمعنا حلول دفع مرنة للحصول على تجربة تسوق لا مثيل لها".

وأضاف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، قائلا: "تؤكد شراكتنا الناجحة مع ماجد الفطيم على التزام «ڤاليو» بتوفير حلول مالية مؤثرة وقيمة طويلة الأجل للأشخاص الذين يعتمدون على خدماتنا المالية المبتكرة يوميًا. خاصة وأننا نهدف إلى تقديم حلول مالية فريدة إلى السوق توفر القدرة على تحمل التكاليف للجميع ، وفي المقابل، تساعد التجار في قطاع التجزئة في مصر على تنمية أعمالهم بشكل مستدام على الرغم من ظروف السوق. كما يأتي هذا الإنجاز في وقت مهم في تاريخ «ڤاليو» حيث نحتفل أيضًا بتجاوز مليوني معاملة مالية على منصتنا منذ انطلاقها. ومن خلال الشراكات الناجحة مثل هذه المستمرة ، نتطلع إلى لعب دور أكبر في دفع وريادة الابتكار في السوق، لتحقيق الفائدة الأكبر للأفراد والشركات".

وسيتم إتاحة العرض (0-0-0-6) حصريًا في مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي، وذلك يوم 13 فبراير 2023 فقط.