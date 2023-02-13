مرافق الأقصر تحرر 91 محضرا وإزالات إدارية متنوعة فى حملات بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، استهدفت شوارع الصنايع والمدينة المنورة والطيب والتليفزيون والمنشية وشرق السكة، والتى نجحت فى تحرير 91 محضر متنوع وضبط 6 ميكروفون تسبب إزعاج، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف أعمال الحملات، وذلك لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتي تتسبب في أزمات مرورية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و2 محضر منشأة بدون ترخيص، و23 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 6 ميكروفون تسبب إزعاج، و6 محاضر نظافة عامة، و39 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

وكان قد أعلن محمود فاروق مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، أن الادارة تلقت خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 العام الماضي، عدد 28474 شكوى وتم التعامل معها لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين والعمل على تلبية طلباتهم.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن شكاوى مجلس الوزراء بلغت 13877 شكوى، وشكاوي وزارة التنمية المحلية 12383 شكوى، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 1698 شكوى، وشكاوى اليوم المفتوح تقدر بـ516 شكوى، موضحاً أن الأقصر من المحافظات المتميزة التى حققت إنجاز متميز ومعدل أداء عالى وتحقق سرعة إستجابة فى الرد على الشكاوى وحلها.

ومن جانبها قالت نجوى إبراهيم مسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، أن المنظومة خلال عام 2022 تلقت 1698 شكوى، منها 1264 شكوى فردية و434 شكوى جماعية، مضيفةً أنه تم إنجاز جميع الشكاوى الواردة خلال العام المنصرم بنسبة 100%.